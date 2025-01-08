Благовіщення не є перехідним святом, тому дата його святкування – стала. Про це детальніше – розповідає 24 Канал.

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Історія Благовіщення

За Євангелієм від Луки, одного дня Архангел Гавриїл з'явився до Діви Марії в місті Назареті. Він сказав Пресвятій Богородиці: "Радуйся, благодатна, Господь з тобою! Благословенна ти між жінками". Тоді Марія дізналася, що народить Сина Божого, якого зватимуть Ісус. Богородиця прийняла слова Гавриїла, промовивши: "Ось, я раба Господня, нехай буде мені за словом твоїм". Згодом Діва Марія завагітніла та народила Сина, що врятував людство.

На Благовіщення віряни традиційно йдуть до церкви, щоб послухати святкову літургію. Християни багато моляться та просять здоров'я у Господа. Також у цей день заведено пекти та освячувати проскуру, літургійний хліб, який має з'їсти родина натщесерце.

Що цікаво, наші предки вважали, що гарною прикметою буде побачити голуба у Благовіщення. Нерідко люди випускають білих птахів у небо у цей день.

Коли буде Благовіщення 2025 / Фото Shutterstock

Коли буде Благовіщення у 2025 році

Раніше Благовіщення щорічно відзначали 7 квітня. Однак у вересні 2023 року Православна церква України та Українська греко-католицька церква перейшли на новоюліанський календар, через що низку свят перенесли на 13 днів назад.

У зв’язку з цим, віряни відзначатимуть Благовіщення 25 березня. Втім, християни, які дотримуються старого календаря, святкуватимуть на 13 днів пізніше, у квітні.