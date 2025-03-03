Благовещение не является переходным праздником, поэтому дата его празднования – стала. Об этом подробнее – рассказывает 24 Канал.

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История Благовещения

По Евангелию от Луки, однажды Архангел Гавриил явился к Деве Марии в городе Назарете. Он сказал Пресвятой Богородице: "Радуйся, благодатная, Господь с тобой! Благословенна ты между женщинами". Тогда Мария узнала, что родит Сына Божьего, которого будут звать Иисус. Богородица приняла слова Гавриила, сказав: "Вот, я раба Господня, да будет мне по слову твоему". Впоследствии Дева Мария забеременела и родила Сына, который спас человечество.

На Благовещение верующие традиционно идут в церковь, чтобы послушать праздничную литургию. Христиане много молятся и просят здоровья у Господа. Также в этот день принято печь и освящать просфору, литургический хлеб, который должна съесть семья натощак.

Что интересно, наши предки считали, что хорошей приметой будет увидеть голубя в Благовещение. Нередко люди выпускают белых птиц в небо в этот день.

Когда будет Благовещение 2025 / Фото Shutterstock

Когда будет Благовещение в 2025 году

Ранее Благовещение ежегодно отмечалось 7 апреля. В сентябре 2023 года Православная церковь Украины и Украинская греко-католическая церковь перешли на новоюлианский календарь. В связи с этим даты большинства религиозных праздников изменились – они перенеслись на 13 дней назад.

С того времени верующие отмечают Благовещение 25 марта. Однако христиане, придерживающиеся старого календаря, будут праздновать на 13 дней позже, в апреле.