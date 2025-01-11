Крім цього, свято символізує Зішестя Всевишнього в 3 ролях як Святої Трійці. Зокрема, в образі Бога-Отця, Бога-Сина та Бога-Святого Духа. Коли відбудуться Зелені свята у 2025 році – розповідає 24 Канал.

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Коли будуть Зелені свята у 2025 році

Дата Зелених свят не є постійною, тому змінюється щороку. Перехід Православної церкви України та Української греко-католицької церкви на новоюліанський календар не впливає на день, коли віряни відзначатимуть Трійцю. Річ у тім, що дата Зелених свят залежить від Великодня. Цьогоріч Воскресіння Господнє святкуватимуть 20 квітня. Водночас Трійця традиційно припадає на 50-й день після Великодня. Тому українці відзначатимуть Зелені свята – 8 червня.

Зазвичай у цей день християни відвідують Божі служби в церквах. Священники згадують появу Святого Духа перед апостолами. Крім цього, люди прикрашають будинки різноманітними травами й квітами та плетуть вінки.

Традиції Зелених свят 2025 / Фото Freepik

Історія Зелених свят

На 50-й день після воскресіння Ісуса Христа апостоли зібралися в Єрусалимі. У цей момент на учнів Сина Божого зійшов Святий Дух в образі язиків полум'я. Апостоли отримали можливість говорити на різних мовах, що дозволило проповідувати Слово Боже в усьому світі.

Галас привернув увагу містян, які захотіли дізнатися його причину. Тоді учні Христа вийшли до людей та розповіли про важливу подію. У той день багато людей увірували в Ісуса.