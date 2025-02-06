Кроме этого, праздник символизирует Сошествие Всевышнего в 3 ролях как Святой Троицы. В частности, в образе Бога-Отца, Бога-Сына и Бога-Святого Духа. Когда состоятся Зеленые праздники в 2025 году – рассказывает 24 Канал.

Интересно Когда будем праздновать Благовещение в 2025 году по новому календарю

Когда будут Зеленые праздники в 2025 году

Дата Зеленых праздников не является постоянной, поэтому меняется каждый год. В сентябре 2023 Православная церковь Украины и Украинская греко-католическая церковь перешли на новоюлианский календарь. В связи с этим даты большинства религиозных праздников изменились – они сместились на 13 дней назад. Однако переход ПЦУ и УГКЦ на новый стиль не влияет на день, когда верующие будут отмечать Троицу.

Дело в том, что дата Зеленых праздников зависит от Пасхи. В 2025 году Воскресение Господне будет праздноваться 20 апреля. В то же время, Троица традиционно приходится на 50-й день после Пасхи. Поэтому украинцы будут отмечать Зеленые праздники – 8 июня.

Обычно в этот день христиане посещают Божьи службы в церквях. Священники вспоминают появление Святого Духа перед апостолами. Кроме этого, люди украшают дома разнообразными травами и цветами и плетут венки. В народе верили, что зелень в этот день способна оградить дом от злых духов и недобрых людей.

Традиции Зеленых праздников 2025 / Фото Freepik

История Зеленых праздников

На 50-й день после воскресения Иисуса Христа апостолы собрались в Иерусалиме. В этот момент на учеников Сына Божьего сошел Святой Дух в образе языков пламени. Апостолы получили возможность говорить на разных языках, что позволило проповедовать Слово Божье во всем мире.

Шум привлек внимание горожан, которые захотели узнать его причину. Тогда ученики Христа вышли к народу и рассказали о важном событии. В тот день многие люди уверовали в Иисуса.