Сьогодні – День єднання 2025: історія свята, яке згуртувало українців

Цьогоріч 16 лютого українці вчетверте відзначатимуть День єднання. Це свято було створене за тиждень до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

День єднання нагадує усім громадянам про їхню незламність та мужність. Детальніше про історію цього свята – розповідає 24 Канал.

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День єднання 2025: що це за свято

Взимку 2022 року західноєвропейська та американська розвідки почали попереджати про можливий напад Росії на територію України. За їхніми прогнозами це мало б статися саме 16 лютого. Подібну інформацію почали активно поширювати в соціальних мережах, через що люди сильно хвилювалися, а тому виникла потреба зупинити загальну паніку. 14 лютого 2022 року Президент України Володимир Зеленський підписав Указ "Про невідкладні заходи щодо консолідації українського суспільства". Цей документ офіційно запровадив День єднання, мета якого – об'єднати українців та підняти їхній моральний дух.

Нам кажуть, що 16 лютого стане днем нападу. Ми зробимо його Днем єднання. Відповідний указ уже підписано. Цього дня ми вивісимо національні прапори, надягнемо синьо-жовті стрічки та покажемо всьому світу нашу єдність,

– повідомив Володимир Зеленський у своєму відеозверненні за 14 лютого 2022 року.

24 лютого 2022 року Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну. Втім, українці досі продовжують демонструвати єдність та патріотизм.

День єднання 2025 / Фото "Фокус"

Традиції Дня єднання 2025

У цей день традиційно підіймають Державний прапор України на будівлях та виконують національний гімн. Громадяни одягають вишиванки, а на руках зав'язують жовто-блакитні стрічки.

Крім цього, люди долучаються до підтримки Збройних Сил України, організовують збори для військових та передають допомогу бійцям. Також у містах проводяться різноманітні культурні й мистецькі заходи, присвячені Дню єднання.