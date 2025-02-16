День единения напоминает всем гражданам об их несокрушимости и мужестве. Подробнее об истории этого праздника – рассказывает 24 Канал.

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День единения 2025: что это за праздник

Зимой 2022 года западноевропейская и американская разведки начали предупреждать о возможном нападении России на территорию Украины. По их прогнозам это должно было произойти именно 16 февраля. Подобную информацию начали активно распространять в социальных сетях, из-за чего люди сильно волновались, а потому возникла необходимость остановить общую панику. 14 февраля 2022 года Президент Украины Владимир Зеленский подписал Указ "О неотложных мерах по консолидации украинского общества". Этот документ официально ввел День единения, цель которого – объединить украинцев и поднять их моральный дух.

Нам говорят, что 16 февраля станет днем нападения. Мы сделаем его Днем единения. Соответствующий указ уже подписан. В этот день мы вывесим национальные флаги, наденем сине-желтые ленты и покажем всему миру наше единство,

– сообщил Владимир Зеленский в своем видеообращении от 14 февраля 2022 года.

24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину. Впрочем, украинцы до сих пор продолжают демонстрировать единство и патриотизм.

День единения 2025 / Фото "Фокус"

Традиции Дня единения 2025

В этот день традиционно поднимают Государственный флаг Украины на зданиях и исполняют национальный гимн. Граждане одевают вышиванки, а на руках завязывают желто-голубые ленты.

Кроме этого, люди приобщаются к поддержке Вооруженных Сил Украины, организуют сборы для военных и передают помощь бойцам. Также в городах проводятся различные культурные и художественные мероприятия, посвященные Дню единения.