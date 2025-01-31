Зі Всесвітнім днем ювеліра 2025: найгарніші картинки-привітання

31 січня весь світ відзначає День ювеліра. Це професійне свято для людей, які займаються виготовлення ювелірних прикрас.

Що цікаво, День ювеліра запровадили не так давно. У 2008 році проводився фестиваль молодих ювелірів у Ташкенті, столиці Узбекистану. Саме там виникла ініціатива створити свято, що б вшановувало роботу людей, які займаються створенням прекрасного, розповідає 24 Канал.

Цією справою може займатися далеко не кожен, адже вона вимагає терпіння та акуратності. Однак старання ювелірів завжди оцінюються та нагороджуються, оскільки фахівці тішать людей красивими й вишуканими прикрасами.

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З нагоди свята наша редакція підготувала гарні картинки-привітання. Збережіть їх собі, щоб потім не витрачати час, та надішліть рідним, друзям і знайомим. Привітайте сьогодні ювелірів з їхнім професійним святом.

Привітання зі Всесвітнім днем ювеліра 2025: картинки й листівки

Привітання з Днем ювеліра 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Днем ювеліра 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Днем ювеліра 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Днем ювеліра 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Днем ювеліра 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Днем ювеліра 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Днем ювеліра 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Днем ювеліра 2025 / Колаж LifeStyle24

Побажайте ювелірам успіхів, натхнення та нових ідей для створення прикрас. Зі святом!