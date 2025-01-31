Что интересно, День ювелира ввели не так давно. В 2008 году проводился фестиваль молодых ювелиров в Ташкенте, столице Узбекистана. Именно там возникла инициатива создать праздник, что бы чествовало работу людей, которые занимаются созданием прекрасного, рассказывает 24 Канал.

Этим делом может заниматься далеко не каждый, ведь оно требует терпения и аккуратности. Однако старания ювелиров всегда оцениваются и награждаются, поскольку специалисты радуют людей красивыми и изысканными украшениями.

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По случаю праздника наша редакция подготовила красивые картинки-поздравления. Сохраните их себе, чтобы потом не тратить время, и отправьте родным, друзьям и знакомым. Поздравьте сегодня ювелиров с их профессиональным праздником.

Поздравления со Всемирным днем ювелира 2025: картинки и открытки

Поздравления с Днем ювелира 2025 / Коллаж LifeStyle24

Поздравления с Днем ювелира 2025 / Коллаж LifeStyle24

Поздравления с Днем ювелира 2025 / Коллаж LifeStyle24

Поздравления с Днем ювелира 2025 / Коллаж LifeStyle24

Поздравления с Днем ювелира 2025 / Коллаж LifeStyle24

Поздравления с Днем ювелира 2025 / Коллаж LifeStyle24

Поздравления с Днем ювелира 2025 / Коллаж LifeStyle24

Поздравление с Днем ювелира 2025 / Коллаж LifeStyle24

Пожелайте ювелирам успехов, вдохновения и новых идей для создания украшений. С праздником!