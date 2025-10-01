З Днем захисників і захисниць України 2025: патріотичні привітання у картинках, прозі й віршах
- 1 жовтня українці святкують День захисників і захисниць України, висловлюючи вдячність воїнам за їхню відвагу.
- LifeStyle24 пропонує патріотичні привітання у картинках, прозі й віршах, які можна надіслати українським воїнам.
Сьогодні, 1 жовтня, українці відзначають важливе й символічне свято – День захисників і захисниць України. Це день вдячності всім, хто стоїть на варті нашої свободи та безпеки, відважно боронить рідну землю та захищає мирне майбутнє.
У цей день українці висловлюють вдячність та надсилають теплі побажання українським воїнам. LifeStyle24 пропонує вам привітання з Днем захисників і захисниць України у картинках і прозі, якими можна поділитися з тими, хто є справжнім прикладом мужності й сили.
День захисників і захисниць України 2025: як привітати у картинках, прозі й віршах?
Шановні захисники і захисниці України! Ви довели, що є достойними нащадками українського козацтва. Щиро зичу вам міцного здоров'я, незламного духу та мирного неба! Також сердечно вітаю всіх із особливим Днем для українців – святом Пресвятої Покрови – єдиним релігійним святом, яке є одночасно національно-патріотичним та державним. У сьогоднішніх нелегких обставинах життя українського народу ми просимо Пресвятої Владичиці її Покрову над нами. Бажаю усім нам козацьких вчинків, звитяг і глибокої духовності. Нехай прагнення відстоювати свою волю та незалежність і надалі буде неодмінною рисою українців.
***
Вітаю з 1 жовтня – Днем захисників і захисниць України! Це – свято спадкоємності героїчних традицій нашого народу, сили духу і мужності, відданості своїй Батьківщині і гордості за її ратну славу. Від усієї душі бажаю вам доброго здоров'я на довгі роки, успіхів у праці, щастя, добробуту!
***
Вітаю з Днем захисників та захисниць!
Хай ні на мить тобі не бракне сил та віри,
Хай мужності буде бездонна криниця
І ніколи не збиваються приціли!
***
Наснаги, щастя, сили та любові
Вам до життя та до своєї долі,
Щоб ворог не дійшов до нашого порогу,
Щоб ви здобули мир і перемогу.
***
У такий знаменний день вітаємо всіх чоловіків, хлопців, жінок та дівчат, всіх тих, хто стоїть на захисті кордонів нашої Батьківщини. Ви сильні, стійкі, сміливі і хоробрі. Нехай служба буде спокійною, мирною, а життя – яскравим, довгим, а в домі панує тепло, затишок і любов. Шана і слава захисникам і захисницям країни, слава Україні!
***
Вітаю тебе з Днем захисників України! Бажаю, щоб фортуна завжди супроводжувала в дорозі, любов і достаток панували в родині, а тепло й затишок зігрівали душу. Нехай усі дороги ведуть до щастя і нових перемог, будь-які починання дають відмінний результат і гарний настрій.
***
Нехай сім'я пишається тобою,
А небо буде мирним, голубим.
Ти завжди йди своєю дорогою,
Бо ти – герой, незламний, молодий!
***
Захиснику, сьогодні твоє свято,
Тож прийми від нас вітання!
Хай щастить тобі у кожну днину,
І життя дарує радість на кожну хвилину!
Для написання матеріалу використані джерела: Мала Сторінка та WoMo.