Сьогодні, 1 жовтня, українці відзначають важливе й символічне свято – День захисників і захисниць України. Це день вдячності всім, хто стоїть на варті нашої свободи та безпеки, відважно боронить рідну землю та захищає мирне майбутнє.

У цей день українці висловлюють вдячність та надсилають теплі побажання українським воїнам. LifeStyle24 пропонує вам привітання з Днем захисників і захисниць України у картинках і прозі, якими можна поділитися з тими, хто є справжнім прикладом мужності й сили.

День захисників і захисниць України 2025: як привітати у картинках, прозі й віршах?

Шановні захисники і захисниці України! Ви довели, що є достойними нащадками українського козацтва. Щиро зичу вам міцного здоров'я, незламного духу та мирного неба! Також сердечно вітаю всіх із особливим Днем для українців – святом Пресвятої Покрови – єдиним релігійним святом, яке є одночасно національно-патріотичним та державним. У сьогоднішніх нелегких обставинах життя українського народу ми просимо Пресвятої Владичиці її Покрову над нами. Бажаю усім нам козацьких вчинків, звитяг і глибокої духовності. Нехай прагнення відстоювати свою волю та незалежність і надалі буде неодмінною рисою українців.

***

Вітаю з 1 жовтня – Днем захисників і захисниць України! Це – свято спадкоємності героїчних традицій нашого народу, сили духу і мужності, відданості своїй Батьківщині і гордості за її ратну славу. Від усієї душі бажаю вам доброго здоров'я на довгі роки, успіхів у праці, щастя, добробуту!

***

Вітаю з Днем захисників та захисниць!

Хай ні на мить тобі не бракне сил та віри,

Хай мужності буде бездонна криниця

І ніколи не збиваються приціли!

***

Наснаги, щастя, сили та любові

Вам до життя та до своєї долі,

Щоб ворог не дійшов до нашого порогу,

Щоб ви здобули мир і перемогу.

***

У такий знаменний день вітаємо всіх чоловіків, хлопців, жінок та дівчат, всіх тих, хто стоїть на захисті кордонів нашої Батьківщини. Ви сильні, стійкі, сміливі і хоробрі. Нехай служба буде спокійною, мирною, а життя – яскравим, довгим, а в домі панує тепло, затишок і любов. Шана і слава захисникам і захисницям країни, слава Україні!

***

Вітаю тебе з Днем захисників України! Бажаю, щоб фортуна завжди супроводжувала в дорозі, любов і достаток панували в родині, а тепло й затишок зігрівали душу. Нехай усі дороги ведуть до щастя і нових перемог, будь-які починання дають відмінний результат і гарний настрій.

Привітання з Днем захисників і захисниць України 2025 / Колаж LifeStyle24

***

Нехай сім'я пишається тобою,

А небо буде мирним, голубим.

Ти завжди йди своєю дорогою,

Бо ти – герой, незламний, молодий!

***

Захиснику, сьогодні твоє свято,

Тож прийми від нас вітання!

Хай щастить тобі у кожну днину,

І життя дарує радість на кожну хвилину!

Для написання матеріалу використані джерела: Мала Сторінка та WoMo.