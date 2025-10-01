Сегодня, 1 октября, украинцы отмечают важный и символический праздник – День защитников и защитниц Украины. Это день благодарности всем, кто стоит на страже нашей свободы и безопасности, отважно защищает родную землю и защищает мирное будущее.

В этот день украинцы выражают благодарность и присылают теплые пожелания украинским воинам. LifeStyle24 предлагает вам поздравления с Днем защитников и защитниц Украины в картинках и прозе, которыми можно поделиться с теми, кто является настоящим примером мужества и силы.

День защитников и защитниц Украины 2025: как поздравить в картинках, прозе и стихах?

Уважаемые защитники и защитницы Украины! Вы доказали, что являетесь достойными потомками украинского казачества. Искренне желаю вам крепкого здоровья, несокрушимого духа и мирного неба! Также сердечно поздравляю всех с особым Днем для украинцев – праздником Пресвятой Покровы – единственным религиозным праздником, который является одновременно национально-патриотическим и государственным. В сегодняшних нелегких обстоятельствах жизни украинского народа мы просим Пресвятой Владычицы ее Покров над нами. Желаю всем нам казацких поступков, побед и глубокой духовности. Пусть стремление отстаивать свою свободу и независимость и в дальнейшем будет непременной чертой украинцев.

***

Поздравляю с 1 октября – Днем защитников и защитниц Украины! Это – праздник преемственности героических традиций нашего народа, силы духа и мужества, преданности своей Родине и гордости за ее ратную славу. От всей души желаю вам крепкого здоровья на долгие годы, успехов в труде, счастья, благополучия!

***

Вітаю з Днем захисників та захисниць!

Хай ні на мить тобі не бракне сил та віри,

Хай мужності буде бездонна криниця

І ніколи не збиваються приціли!

***

Наснаги, щастя, сили та любові

Вам до життя та до своєї долі,

Щоб ворог не дійшов до нашого порогу,

Щоб ви здобули мир і перемогу.

***

В такой знаменательный день поздравляем всех мужчин, парней, женщин и девушек, всех тех, кто стоит на защите границ нашей Родины. Вы сильные, стойкие, смелые и храбрые. Пусть служба будет спокойной, мирной, а жизнь – яркой, длинной, а в доме царит тепло, уют и любовь. Почет и слава защитникам и защитницам страны, слава Украине!

***

Поздравляю тебя с Днем защитников Украины! Желаю, чтобы фортуна всегда сопровождала в дороге, любовь и достаток царили в семье, а тепло и уют согревали душу. Пусть все дороги ведут к счастью и новым победам, любые начинания дают отличный результат и хорошее настроение.

Поздравления с Днем защитников и защитниц Украины 2025 / Коллаж LifeStyle24

***

Нехай сім'я пишається тобою,

А небо буде мирним, голубим.

Ти завжди йди своєю дорогою,

Бо ти – герой, незламний, молодий!

***

Захиснику, сьогодні твоє свято,

Тож прийми від нас вітання!

Хай щастить тобі у кожну днину,

І життя дарує радість на кожну хвилину!

Для написания материала использованы источники: Малая Страница и WoMo.