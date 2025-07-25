З Днем ангела Ганни 2025: красиві картинки-привітання з іменинами

25 липня святкують День ангела Ганни. В Україні багато жінок з таким іменем, тому варто привітати їх сьогодні зі святом.

Ім'я Ганна має давньоєврейське походження та утворене від варіанту "Ханна", що означає "милосердна". У сучасному світі воно асоціюється з материнством і мудрістю. Здебільшого представниці цього імені – працьовиті, старанні та наполегливі, завдяки чому вправно виконують будь-яку роботу. Ганни відзначаються креативністю та оптимізмом, вони легко можуть пристосуватися до змін, розповідає LifeStyle24.

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Наша редакція підготувала привітання з Днем ангела Ганни у картинках і листівках. Збережіть їх собі заздалегідь, щоб потім не витрачати час, і надішліть друзям, колегам, знайомим, які мають сьогодні іменини. Подаруйте їм гарний настрій святковими привітаннями.

Як привітати з Днем ангела Ганни 2025: картинки й листівки

Привітання з Днем ангела Ганни 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Днем ангела Ганни 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Днем ангела Ганни 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Днем ангела Ганни 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Днем ангела Ганни 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Днем ангела Ганни 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Днем ангела Ганни 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Днем ангела Ганни 2025 / Колаж LifeStyle24

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