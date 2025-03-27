Календар днів ангела на квітень 2025 року: хто святкуватиме свої іменини
- У вересні 2023 року дати більшості релігійних свят в Україні змістилися на 13 днів назад.
- Календар днів ангела на квітень 2025 року містить імена на кожен день, починаючи з 1 квітня до 30 квітня.
Під час вибору імені для дитини батьки надихаються різними варіантами. Зокрема, тими, які належали християнським святим.
У вересні 2023 року Православна церква України та Українська греко-католицька церква перейшли на новоюліанський календар. У зв'язку з цим, дати більшості релігійних свят змістилися на 13 назад. Про Дні ангела квітня 2025 – розповідає LifeStyle24 з посиланням на Православний церковний календар.
Цікаво Православний календар на квітень 2025 року: які свята відзначатимуть українці
Календар Днів ангела на квітень 2025
1 квітня – Сергій, Юхим, Іван, Макар, Марія.
2 квітня – Георгій, Григорій.
3 квітня – Микита, Феодосія.
4 квітня – Веніамін, Георгій, Адріан, Йосип, Микола, Федір.
5 квітня – Олексій, Платон, Семен, Марк, Микола.
6 квітня – Іван, Павло, Петро, Яків.
7 квітня – Аркадій, Георгій, Данило, Петро, Євдокія.
8 квітня – Сергій, Марія.
9 квітня – Вадим, Гаврило.
10 квітня – Григорій, Дмитро, Максим, Олександр, Терентій, Федір, Яків.
11 квітня – Прохор, Петро, Юхим.
12 квітня – Василь, Давид, Іван, Сергій, Марфа, Марія.
13 квітня – Дмитро, Георгій.
14 квітня – Антон, Валентин, Іван, Мартин, Олександр.
15 квітня – Андрій, Віктор, Кіндрат, Леонід, Лук'ян, Севастян, Федір, Трохим, Анастасія, Василина.
Зауважимо, що раніше ми розповідали про професійні та міжнародні свята квітня 2025 року.
16 квітня – Леонід, Михайло, Павло, Галина, Ірина, Ніка.
17 квітня – Адріан, Єфрем, Іван, Михайло, Семен, Федір.
18 квітня – Юхим, Іван, Кузьма, Тамара, Фелікс, Ян.
19 квітня – Віктор, Георгій, Єгор, Іван, Семен, Ян.
20 квітня – Теодор, Федір.
21 квітня – Теодор, Олексій, Денис, Іван, Максим, Федір, Ян.
22 квітня – Варфоломій, Віталій, Всеволод, Гаврило, Дмитро, Клим, Лука, Остап, Платон, Теодор, Федір.
23 квітня – Олександра, Анатолій, Афанасій, Валерій, Софія.
24 квітня – Інокентій, Леонтій, Лука, Валентин, Микола, Олексій, Сава, Сергій, Фома, Єлизавета.
25 квітня – Василь, Марк, Сергій, Ніка.
26 квітня – Іван, Нестор, Микола, Петро, Степан.
27 квітня – Георгій, Єгор, Іларіон, Павло, Семен, Сергій, Марія, Ян, Анастасія.
28 квітня – Ганна, Віталій, Кирило, Максим.
29 квітня – Богдан, Василь, Арсеній.
30 квітня – Гнат, Клим, Микита, Яків.