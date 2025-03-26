У 2025 році церкви продовжать дотримуватися нового календаря. Про головні свята, які відзначатимуть віряни у квітні – розповідає LifeStyle24 з посиланням на Православний церковний календар.
Цікаво Календар головних церковних свят на 2025 рік: що відзначатимуть українці
Православний календар на квітень 2025
1 квітня – преподобної Марії Єгипетської;
2 квітня – преподобного Тита Чудотворця;
3 квітня – преподобного Микити Сповідника та мучениці Теодозії;
4 квітня – преподобних Йосифа Піснописця і Юрія з Малеї;
5 квітня – святих мучеників Теодула, Агатопода та інших;
6 квітня – святого Методія, учителя слов'ян, та святого Євтихія, архієпископа Константинопольського;
7 квітня – святого преподобного Юрія Мелітійського;
8 квітня – святих апостолів Іродіона, Руфа, Агава та інших;
9 квітня – святого мученика Євпсихія;
10 квітня – святих мучеників Терентія, Афрікана, Максима, Помплія і 36 інших;
11 квітня – святого священномученика Антипи, єпископа Пергама Асійського;
12 квітня – Лазарева субота; преподобного сповідника Василія, єпископа Парійського;
13 квітня – Вербна неділя та святого священномученика Артемона;
14 квітня – святого сповідника Мартина, Папи Римського;
15 квітня – святих апостолів із 70 Аристарха, Пуда і Трохима;
16 квітня – святих мучениць Агафії, Ірини й Хіонії;
17 квітня – святих преподобних Симеона Перського й Акакія Мелетійського;
18 квітня – святого преподобного Івана, учня святого Григорія Декаполіта;
19 квітня – святого преподобного Івана Печерника;
20 квітня – Великдень.
21 квітня – святого священномученика Януарія та інших;
22 квітня – святих преподобних Теодора Сикеота і Віталія;
23 квітня – святого великомученика Юрія Переможця;
24 квітня – святого мученика Сави Стратилата і з ним 70 воїнів;
25 квітня – святого апостола і євангелиста Марка;
26 квітня – святого священномученика Василія, єпископа Амасійського;
27 квітня – святого священномученика Симеона та святого преподобного Стефана, єпископа Волинського;
28 квітня – святих мучеників Максима і Дади;
29 квітня – святих дев'ятьох мучеників у Кизиці та святого преподобного Мемнона;
30 квітня – святого апостола Якова, брата святого Івана Богослова.