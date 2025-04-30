Календар Днів ангела на травень 2025 року: хто святкуватиме свої іменини

Майбутні батьки часто заглядають у календар Днів ангела, коли думають, як назвати дитину. Адже якщо обрати ім'я святого, то він оберігатиме людину протягом усього життя.

З переходом України на новоюліанський календар дати деяких Днів ангела змінилися. Які іменини відзначатимемо у травні 2025 року – розповідає LifeStyle24 з посиланням на Православний церковний календар. Цікаво Календар релігійних свят на травень 2025 року: що відзначатимуть українці Календар Днів ангела на травень 2025 1 травня – Ігнатій, Макарій, Тамара. 2 травня – Афанасій, Давид, Михайло, Роман, Зоя, Борис, Гліб. 3 травня – Тимофій, Петро. 4 травня – Марія, Соломія, Пелагея. 5 травня – Ірина. 6 травня – Денис, Варвара. 7 травня – Михайло, Платон, Анастасія, Антон, Давид, Іван, Йосип. 8 травня – Арсеній, Іван. 9 травня – Йосип, Микола. 10 травня – Симеон, Таїсія. 11 травня – Кирило, Мефодій. 12 травня – Герман. 13 травня – Георгій, Макарій, Олександр. 14 травня – Леонтій, Максим, Микита. 15 травня – Пахомій. 16 травня – Георгій, Олександр, Феодор. 17 травня – Степан. 18 травня – Андрій, Клавдія, Олександра, Христина, Юлія, Давид, Денис, Павло, Петро. 19 травня – Марія, Марфа, Соломія, Іван, Йосип, Іванна, Тамара. 20 травня – Олександр, Олексій. 21 травня – Костянтин, Михайло, Олена. 22 травня – Василіск. 23 травня – Михайло, Леонтій, Єфросинія. 24 травня – Іван, Степан, Феодор. 25 травня – Інокентій. 26 травня – Георгій, Карп, Олена. 27 травня – Феодора. 28 травня – Микита. 29 травня – Феодосія. 30 травня – Ісаакій. 31 травня – Єремія. Зверніть увагу! Наша редакція раніше розповідала про міжнародні та професійні свята травня 2025 року.