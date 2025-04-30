Календар Днів ангела на травень 2025 року: хто святкуватиме свої іменини
- Україна перейшла на новоюліанський календар, що змінило дати деяких Днів ангела.
- У статті наведено перелік іменин, які відзначатимуться в травні 2025 року.
Майбутні батьки часто заглядають у календар Днів ангела, коли думають, як назвати дитину. Адже якщо обрати ім'я святого, то він оберігатиме людину протягом усього життя.
З переходом України на новоюліанський календар дати деяких Днів ангела змінилися. Які іменини відзначатимемо у травні 2025 року – розповідає LifeStyle24 з посиланням на Православний церковний календар.
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Календар Днів ангела на травень 2025
1 травня – Ігнатій, Макарій, Тамара.
2 травня – Афанасій, Давид, Михайло, Роман, Зоя, Борис, Гліб.
3 травня – Тимофій, Петро.
4 травня – Марія, Соломія, Пелагея.
5 травня – Ірина.
6 травня – Денис, Варвара.
7 травня – Михайло, Платон, Анастасія, Антон, Давид, Іван, Йосип.
8 травня – Арсеній, Іван.
9 травня – Йосип, Микола.
10 травня – Симеон, Таїсія.
11 травня – Кирило, Мефодій.
12 травня – Герман.
13 травня – Георгій, Макарій, Олександр.
14 травня – Леонтій, Максим, Микита.
15 травня – Пахомій.
16 травня – Георгій, Олександр, Феодор.
17 травня – Степан.
18 травня – Андрій, Клавдія, Олександра, Христина, Юлія, Давид, Денис, Павло, Петро.
19 травня – Марія, Марфа, Соломія, Іван, Йосип, Іванна, Тамара.
20 травня – Олександр, Олексій.
21 травня – Костянтин, Михайло, Олена.
22 травня – Василіск.
23 травня – Михайло, Леонтій, Єфросинія.
24 травня – Іван, Степан, Феодор.
25 травня – Інокентій.
26 травня – Георгій, Карп, Олена.
27 травня – Феодора.
28 травня – Микита.
29 травня – Феодосія.
30 травня – Ісаакій.
31 травня – Єремія.
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