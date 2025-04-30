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30 квітня, 15:02
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Календар Днів ангела на травень 2025 року: хто святкуватиме свої іменини

Влада Пономарьова
Основні тези
  • Україна перейшла на новоюліанський календар, що змінило дати деяких Днів ангела.
  • У статті наведено перелік іменин, які відзначатимуться в травні 2025 року.

Майбутні батьки часто заглядають у календар Днів ангела, коли думають, як назвати дитину. Адже якщо обрати ім'я святого, то він оберігатиме людину протягом усього життя.

З переходом України на новоюліанський календар дати деяких Днів ангела змінилися. Які іменини відзначатимемо у травні 2025 року – розповідає LifeStyle24 з посиланням на Православний церковний календар.

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Календар Днів ангела на травень 2025

1 травня – Ігнатій, Макарій, Тамара.

2 травня – Афанасій, Давид, Михайло, Роман, Зоя, Борис, Гліб.

3 травня – Тимофій, Петро.

4 травня – Марія, Соломія, Пелагея.

5 травня – Ірина.

6 травня – Денис, Варвара.

7 травня – Михайло, Платон, Анастасія, Антон, Давид, Іван, Йосип.

8 травня – Арсеній, Іван.

9 травня – Йосип, Микола.

10 травня – Симеон, Таїсія.

11 травня – Кирило, Мефодій.

12 травня – Герман.

13 травня – Георгій, Макарій, Олександр.

14 травня – Леонтій, Максим, Микита.

15 травня – Пахомій.

16 травня – Георгій, Олександр, Феодор.

17 травня – Степан.

18 травня – Андрій, Клавдія, Олександра, Христина, Юлія, Давид, Денис, Павло, Петро.

19 травня – Марія, Марфа, Соломія, Іван, Йосип, Іванна, Тамара.

20 травня – Олександр, Олексій.

21 травня – Костянтин, Михайло, Олена.

22 травня – Василіск.

23 травня – Михайло, Леонтій, Єфросинія.

24 травня – Іван, Степан, Феодор.

25 травня – Інокентій.

26 травня – Георгій, Карп, Олена.

27 травня – Феодора.

28 травня – Микита.

29 травня – Феодосія.

30 травня – Ісаакій.

31 травня – Єремія.

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