С переходом Украины на новоюлианский календарь даты некоторых Дней ангела изменились. Какие именины будем отмечать в мае 2025 года – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на Православный церковный календарь.
Интересно Календарь религиозных праздников на май 2025 года: что будут отмечать украинцы
Календарь Дней ангела на май 2025 года
1 мая – Игнатий, Макарий, Тамара.
2 мая – Афанасий, Давид, Михаил, Роман, Зоя, Борис, Глеб.
3 мая – Тимофей, Петр.
4 мая – Мария, Соломия, Пелагея.
5 мая – Ирина.
6 мая – Денис, Варвара.
7 мая – Михаил, Платон, Анастасия, Антон, Давид, Иван, Иосиф.
8 мая – Арсений, Иван.
9 мая – Иосиф, Николай.
10 мая – Симеон, Таисия.
11 мая – Кирилл, Мефодий.
12 мая – Герман.
13 мая – Георгий, Макарий, Александр.
14 мая – Леонтий, Максим, Никита.
15 мая – Пахомий.
16 мая – Георгий, Александр, Феодор.
17 мая – Степан.
18 мая – Андрей, Клавдия, Александра, Кристина, Юлия, Давид, Денис, Павел, Петр.
19 мая – Мария, Марфа, Соломия, Иван, Иосиф, Иванна, Тамара.
20 мая – Александр, Алексей.
21 мая – Константин, Михаил, Елена.
22 мая – Василиск.
23 мая – Михаил, Леонтий, Ефросиния.
24 мая – Иван, Степан, Феодор.
25 мая – Иннокентий.
26 мая – Георгий, Карп, Елена.
27 мая – Феодора.
28 мая – Никита.
29 мая – Феодосия.
30 мая – Исаакий.
31 мая – Иеремия.
Обратите внимание! Наша редакция ранее рассказывала о международных и профессиональных праздниках мая 2025 года.