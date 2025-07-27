Чи можна священникам пити пиво: що кажуть у ПЦУ

Ставлення Церкви до алкоголю часто викликає інтерес у вірян. Ця тема вважається актуальною для всіх, хто прагне жити згідно з християнськими цінностями.

LifeStyle24 з посиланням на відео отця Православної Церкви України Олексія Філюка розповідає, чи можна священникам вживати пиво. Детальніше про це – дізнавайтеся далі в матеріалі.

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Чи можна священникам пити пиво?

Священник Православної Церкви України Олексій Філюк пояснив, що гріха у помірному вживанні пива немає, однак є важливі застереження.

Краще пити компот або звичайну воду, адже це корисніше для здоров'я. Апостол Павло застерігає: "Не впивайтесь вином, бо це приводить до розпусти…" (До Ефесян 5:18 – 21),

– зазначив священник ПЦУ.

За словами отця Олексія, найважливішим є вміння людини дотримуватися міри. Якщо пиво чи інші алкогольні напої стають пристрастю або залежністю, то це вже становить духовну та фізичну загрозу для вірянина. У таких випадках людина втрачає контроль, і це може віддаляти її від Бога.

Коли людина залежна від алкоголю – це біда. Такі люди не наслідують Царства Божого. У такому разі краще взагалі алкогольні напої не вживати,

– підкреслив Олексій Філюк.

Отець також додав, що серед священників є як ті, хто повністю утримується від алкоголю, так і ті, хто вживає його помірно. Втім, Святе Письмо наполегливо радить утримуватися від будь-яких пристрастей, зокрема алкоголю, як зауважив Олексій Філюк.

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