LifeStyle24 со ссылкой на видео отца Православной Церкви Украины Алексея Филюка рассказывает, можно ли священникам употреблять пиво. Подробнее об этом – узнавайте далее в материале.

Интересно Что нельзя делать священнику: запреты, о которых стоит знать

Можно ли священникам пить пиво?

Священник Православной Церкви Украины Алексей Филюк объяснил, что греха в умеренном употреблении пива нет, однако есть важные предостережения.

Лучше пить компот или обычную воду, ведь это полезнее для здоровья. Апостол Павел предостерегает: "Не упивайтесь вином, ибо это приводит к разврату..." (К Ефесянам 5:18 – 21),

– отметил священник ПЦУ.

По словам отца Алексея, важнейшим является умение человека соблюдать меру. Если пиво или другие алкогольные напитки становятся пристрастием или зависимостью, то это уже представляет духовную и физическую угрозу для верующего. В таких случаях человек теряет контроль, и это может отдалять его от Бога.

Когда человек зависим от алкоголя – это беда. Такие люди не наследуют Царства Божьего. В таком случае лучше вообще алкогольные напитки не употреблять,

– подчеркнул Алексей Филюк.

Отец также добавил, что среди священников есть как те, кто полностью воздерживается от алкоголя, так и те, кто употребляет его умеренно. Впрочем, Священное Писание настойчиво советует воздерживаться от любых страстей, в частности алкоголя, как заметил Алексей Филюк.

Кстати, ранее мы рассказывали о том, обязательно ли священник должен быть с бородой.