Впрочем, в современном мире нередко можно увидеть священника без бороды. Обязательно ли она должна быть у церковнослужителя – рассказывает 24 Канал со ссылкой на видео Алексея Филюка, священника Православной церкви Украины.

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Обязательно ли священник должен носить бороду

В Ветхом Завете говорится о том, что священникам не стоит стричь бороды. Более того, этот процесс некоторые считают греховным, поэтому подобная традиция сохранилась до наших дней. Кроме этого, Иисус Христос имел бороду и длинные волосы, что только закрепило этот обычай среди священнослужителей. По словам Алексея Филюка, Бог смотрит на сердце, а не на внешний вид. Борода не добавляет уважения священнику и не отнимает.

Кто хочет, то пусть носит бороду на здоровье. Конечно, кто-то скажет, что Иисус Христос был с бородой с волосами. Благодать Божья есть на всех людях – и на священниках, и на диаконах, и на епископах. Благодать Святого Духа будет всегда там, где чистое сердце. Главное оставаться человеком,

– отметил священник Православной церкви Украины.

Алексей Филюк добавил, что каждый должен самостоятельно решить, носить ли бороду, или нет. Священник призвал христиан верить в Бога и искренне молиться.

Можно ли посещать церковь в спортивном костюме

Вопрос внешнего вида в храме все чаще становится причиной для дискуссий. Кто-то считает, что на Божью службу не уместно приходить в спортивной одежде. В то же время другие люди уверены, что наряд верующего не имеет значения в храме.

По словам священника Православной церкви Украины, Бог смотрит на сердце, а не на одежду. Однако христиане должны помнить, что во время встречи с Господом в храме стоит быть прилично одетым. Впрочем, если прихожанин все же пришел в спортивном костюме в церковь, то ничего страшного не произойдет.

В то же время одежда, в которой человек отправился в храм, не должна соблазнять. Это касается как мужчин, так и женщин.