Ваші пращури були елітою: 10 українських прізвищ, які мають благородне звучання

В Україні громадяни дедалі частіше цікавляться походженням власних прізвищ. Деякі з родових імен вказують не лише на давнє походження, а й на аристократичне коріння.

LifeStyle24 з посиланням на працю "Сучасні українські прізвища" мовознавця Юліана Редька розповідає про прізвища, які мають благородне звучання. Ці родові імена можна почути в різних куточках України.

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Добірка елітних українських прізвищ

Шляхетські прізвища не є дуже поширеними в Україні. Такі родові імена можна відрізнити за особливими суфіксами: -ич, -ович, -ський, -цький, -овський, -івський, -евський, -євський. Серед прізвищ, які мають благородне звучання:

Артемович – відомо про 234 носіїв цього прізвища, які переважно мешкають на Заході Україні.

Бабанський – цим родовим іменем можуть похизуватися 319 українців, які живуть здебільшого на Полтавщині та Харківщині.

Браницький – 131 власник цього прізвища, який мешкає на Київщині, Львівщині та Херсонщині.

Вишневецький – в Україні проживають 585 представників цього прізвища, переважно на Дніпровщині.

Єзерський – відомо про 480 людей, які здебільшого живуть на Львівщині та Київщині.

Журавський – це прізвище можна назвати поширеним, адже налічується 1807 українців, які його мають. Вони живуть на Київщині та Житомирщині.

Зінкевич – 1676 українців можуть похизуватися цим прізвищем. Власники цього родового імені переважно мешкають на Київщині, Львівщині та Дніпровщині.

Заболоцький – відомо про 277 представників цього прізвища, які здебільшого живуть на Заході України.

Юхновський – це родове ім'я можна назвати рідкісним, адже лише 92 людини його мають. Вони переважно мешкають на Київщині та Вінниччині.

Ясинський – 1015 власників цього прізвища, які живуть майже в усіх областях України.

Українські прізвища, що мають елітне походження / Фото Freepik

Які українські прізвища належали еліті

В Україні існують прізвища, які символізують високий статус, владу та вплив. У давнину їхні носії відігравали ключову роль у політичному, військовому та культурному житті країни. До таких родових імен належать: Логік, Філософ, Книжник, Медик, Маляр, Маляренко, Богомаз і Співак.