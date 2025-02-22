24 Канал з посиланням на працю мовознавця Юліана Редька "Сучасні українські прізвища" розповідає про українські прізвища, які належали еліті. Ці родові імена нечасто можна почути в сучасному світі.

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Добірка прізвищ, які належали українській еліті

В Україні існують прізвища, які символізують високий статус, владу та вплив. У давнину їхні носії відігравали ключову роль у політичному, військовому та культурному житті країни. Однак багато подібних родових імен із часом втратили свій статус, тому стали досить поширеними серед населення. Тоді люди, які мали гарну освіту, вчилися на відмінно, займалися музикою та мистецтвом, могли легко отримати аристократичні прізвища. До таких родових імен належать:

Логік – відомо про 2 носіїв цього прізвища, які мешкають у Києві.

– відомо про 2 носіїв цього прізвища, які мешкають у Києві. Філософ – 34 власники цього родового імені, які проживають в Одесі та Шептицькому.

– 34 власники цього родового імені, які проживають в Одесі та Шептицькому. Книжник – лише 460 людей можуть похизуватися цим прізвищем. Вони переважно мешкають на Київщині та Дніпровщині.

– лише 460 людей можуть похизуватися цим прізвищем. Вони переважно мешкають на Київщині та Дніпровщині. Медик – 481 представник цього прізвища мешкає на Львівщині та Київщині.

– 481 представник цього прізвища мешкає на Львівщині та Київщині. Маляр – вважається поширеним прізвищем, адже відомо про 2953 його власники, які живуть на Київщині та Харківщині.

– вважається поширеним прізвищем, адже відомо про 2953 його власники, які живуть на Київщині та Харківщині. Маляренко – досить популярне прізвище, власниками якого є 3308 людей, які проживають на Київщині та Херсонщині.

– досить популярне прізвище, власниками якого є 3308 людей, які проживають на Київщині та Херсонщині. Богомаз – 2376 носіїв цього прізвища, які живуть у Києві, Дніпрі та Харкові.

– 2376 носіїв цього прізвища, які живуть у Києві, Дніпрі та Харкові. Співак – займає 692 місце серед найпопулярніших прізвищ в Україні. Наразі відомо про 5107 його носіїв, які живуть на Київщині, Харківщині та Одещині.

– займає 692 місце серед найпопулярніших прізвищ в Україні. Наразі відомо про 5107 його носіїв, які живуть на Київщині, Харківщині та Одещині. Реєнт – 136 власників цього родового імені, які переважно мешкають у Києві та Житомирі.

– 136 власників цього родового імені, які переважно мешкають у Києві та Житомирі. Регенчук – відомо про 15 носіїв цього прізвища, які здебільшого живуть на Тернопільщині.

Українські прізвища, які належали еліті

Які ще прізвища належали українській еліті

Прізвища Шкільник, Шкільний, Школик, Школьник, Школьний, Школяр, Шкільнюк і Школун – вказували на відмінну освіту людині, тому їх часто давали аристократам.

Український мовознавець Юліан Редько зазначив, що не можна точно сказати, чи мали ці родові імена також вчителі, чи звичайні школярі. В Україні наразі небагато людей, які можуть похизуватися цими прізвищами.