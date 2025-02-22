24 Канал со ссылкой на труд языковеда Юлиана Редько "Современные украинские фамилии" рассказывает об украинских фамилиях, которые принадлежали элите. Эти родовые имена нечасто можно услышать в современном мире.

Не пропустите 9 украинских фамилий, которые давали только умным и мудрым людям: проверьте свою в списке

Подборка фамилий, которые принадлежали украинской элите

В Украине существуют фамилии, которые символизируют высокий статус, власть и влияние. В древности их носители играли ключевую роль в политической, военной и культурной жизни страны. Однако многие подобные родовые имена со временем потеряли свой статус, поэтому стали достаточно распространенными среди населения. Тогда люди, которые имели хорошее образование, учились на отлично, занимались музыкой и искусством, могли легко получить аристократические фамилии. К таким родовым именам относятся:

Логик – известно о 2 носителях этой фамилии, которые живут в Киеве.

– известно о 2 носителях этой фамилии, которые живут в Киеве. Философ – 34 владельца этого родового имени, проживающих в Одессе и Шептицком.

– 34 владельца этого родового имени, проживающих в Одессе и Шептицком. Книжник – только 460 человек могут похвастаться этой фамилией. Они преимущественно проживают в Киеве и Днепре

– только 460 человек могут похвастаться этой фамилией. Они преимущественно проживают в Киеве и Днепре Медик – 481 представитель этой фамилии живет во Львове и Киеве.

– 481 представитель этой фамилии живет во Львове и Киеве. Маляр – считается распространенной фамилией, ведь известно о 2953 его владельцах, которые живут в Киеве и Харькове.

– считается распространенной фамилией, ведь известно о 2953 его владельцах, которые живут в Киеве и Харькове. Маляренко – достаточно популярная фамилия, владельцами которого являются 3308 человек, проживающих в Киевской и Херсонской областях.

– достаточно популярная фамилия, владельцами которого являются 3308 человек, проживающих в Киевской и Херсонской областях. Богомаз – 2376 носителей этой фамилии, которые живут в Киеве, Днепре и Харькове.

– 2376 носителей этой фамилии, которые живут в Киеве, Днепре и Харькове. Певец – занимает 692 место среди самых популярных фамилий в Украине. Известно о 5107 его носителей, которые живут в Киевской, Харьковской и Одесской областях.

– занимает 692 место среди самых популярных фамилий в Украине. Известно о 5107 его носителей, которые живут в Киевской, Харьковской и Одесской областях. Реент – 136 владельцев этого родового имени, которые преимущественно проживают в Киеве и Житомире.

– 136 владельцев этого родового имени, которые преимущественно проживают в Киеве и Житомире. Регенчук – известно о 15 носителях этой фамилии, которые в основном живут в Тернополе.

Украинские фамилии, которые принадлежали элите

Какие еще фамилии принадлежали украинской элите

Фамилии Школьник, Школьный, Школик, Школьник, Школьный, Школьник, Школьник и Школун – указывали на отличное образование человека, поэтому их часто давали аристократам.

Украинский языковед Юлиан Редько отметил, что нельзя точно сказать, имели ли эти родовые имена также учителя, или обычные школьники. В Украине пока немного людей, которые могут похвастаться этими фамилиями.