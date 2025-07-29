У кого зі знаків зодіаку вже сьогодні почнеться чорна смуга в житті

Літо для багатьох – період радісних моментів, однак не всі дні є веселими й приносять позитив. Для кількох знаків зодіаку останні дні липня будуть складними.

Уже сьогодні двом знакам зодіаку доведеться зіткнутися з випробуваннями. Однак не варто опускати руки, адже всі труднощі – тимчасові, пише LifeStyle 24.

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У кого 29 липня почнеться чорна смуга в житті?

Овен

Овни вже цього вівторка можуть зіштовхнутися з тиском на роботі або ж в особистих стосунках. Ймовірні конфлікти з колегами або рідними людьми призведуть до розчарувань. Настане момент, коли здаватиметься, що в житті не залишилось людини, яка вас розуміє. Однак важливо залишатися спокійними й не приймати поспішних рішень.

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Рак

Вас можуть переслідувати емоційні труднощі та непорозуміння в сімейному житті. У цей період загостриться почуття самотності чи невдоволення. Однак не варто абстрагуватися від рідних, навпаки – знайдіть у них підтримку. Крім того, у вас можуть виникнути труднощі в інших сферах життя, але не треба відмовлятися від допомоги друзів і рідних. Дозвольте іншим бути поряд.

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