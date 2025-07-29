Уже сегодня двум знакам зодиака придется столкнуться с испытаниями. Однако не стоит опускать руки, ведь все трудности – временные, пишет LifeStyle 24.

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У кого 29 июля начнется черная полоса в жизни?

Овен

Овны уже в этот вторник могут столкнуться с давлением на работе или же в личных отношениях. Вероятные конфликты с коллегами или родными людьми приведут к разочарованиям. Наступит момент, когда будет казаться, что в жизни не осталось человека, который вас понимает. Однако важно оставаться спокойными и не принимать поспешных решений.

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Рак

Вас могут преследовать эмоциональные трудности и недоразумения в семейной жизни. В этот период обострится чувство одиночества или недовольства. Однако не стоит абстрагироваться от родных, наоборот – найдите у них поддержку. Кроме того, у вас могут возникнуть трудности в других сферах жизни, но не надо отказываться от помощи друзей и родных. Позвольте другим быть рядом.

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