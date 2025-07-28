Речь идет о людях, которые родились под знаками Тельца, Дев и Козерога, пишет LifeStyle 24.

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Кому звезды предсказывают успех в августе 2025 года?

Телец

Тельцы весь август будут работать над тем, чтобы реализовать все замыслы, поэтому в последние дни месяца таки получат долгожданные положительные новости. Важно научиться идти на компромисс и уметь правильно расставлять приоритеты, чтобы не пожалеть о своих решениях. Помните, что долгожданные изменения в карьере не должны негативно влиять на другие сферы вашей жизни.

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Дева

Девам в этом месяце стоит ожидать важное предложение, касающееся карьерного роста. Однако вам надо тщательно контролировать свои действия и не переоценивать возможности.

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Козерог

Начало августа принесет Козерогам несколько вызовов, однако вторая половина месяца будет для вас успешной. Будьте готовыми к быстрому принятию важных решений, однако не забывайте о рациональном мышлении. Астрологи предсказывают, что на вашем пути может появиться человек, который из зависти будет пытаться испортить вам карьеру.

Гороскоп для Козерогов