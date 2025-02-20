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lifestyle 24 Гороскоп Для кого зі знаків зодіаку березень буде найгіршим місяцем у році
20 лютого, 09:04
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Для кого зі знаків зодіаку березень буде найгіршим місяцем у році

Квітослава Туз

На жаль, не для всіх початок весни стане позитивним періодом. Для декого доля підготувала певні випробування, які необхідно подолати.

Близнюки, Діва та Скорпіон, вам треба бути дуже обережними у березні, якщо хочете мінімізувати невдачі, пише LifeStyle24.

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Близнюки

Брехня у першому весняному місяці може буквально оселитись у житті Близнюків. У цей період краще менше говорити, а більше слухати, щоб не нажити ворогів і не зіпсувати важливі стосунки. Астрологи кажуть, що у цього знака зодіаку є ризик скоєння імпульсивного вчинку, про який шкодуватиме все життя. Спробуйте нікому не розповідати про свої плани та уникайте конфліктних ситуацій.

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Діва

  • Проблеми з грошима або невдалі інвестиції;
  • Відчуття кар'єрного застою або конфлікти з керівництвом;
  • Емоційне вигорання через втому.

Вищезгадані варіанти уже в березні можуть реалізувати себе. Щоб мінімізувати їхній ризик, не слід ухвалювати поспішних рішень, а просто віддатись моменту й переживати його так, як вимагає життя.

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Скорпіон

Зрада, розчарування або внутрішня криза можуть з головою накрити Скорпіонів у перший весняний місяць. Інтуїція весь час підказуватиме, де очікує небезпека, однак діяти буде важко. Краще відпустіть минуле та не залишайте у своєму оточення токсичних людей. Знайдіть спосіб перезавантажитись і розслабитись.

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