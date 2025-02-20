Близнецы, Дева и Скорпион, вам надо быть очень осторожными в марте, если хотите минимизировать неудачи, пишет LifeStyle24.

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Близнецы

Ложь в первом весеннем месяце может буквально поселиться в жизни Близнецов. В этот период лучше меньше говорить, а больше слушать, чтобы не нажить врагов и не испортить важные отношения. Астрологи говорят, что у этого знака зодиака есть риск совершения импульсивного поступка, о котором будет жалеть всю жизнь. Попробуйте никому не рассказывать о своих планах и избегайте конфликтных ситуаций.

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Дева

Проблемы с деньгами или неудачные инвестиции;

Ощущение карьерного застоя или конфликты с руководством;

Эмоциональное выгорание из-за усталости.

Вышеупомянутые варианты уже в марте могут реализовать себя. Чтобы минимизировать их риск, не следует принимать поспешных решений, а просто отдаться моменту и переживать его так, как требует жизнь.

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Скорпион

Измена, разочарование или внутренний кризис могут с головой накрыть Скорпионов в первый весенний месяц. Интуиция все время будет подсказывать, где ожидает опасность, однако действовать будет трудно. Лучше отпустите прошлое и не оставляйте в своем окружении токсичных людей. Найдите способ перезагрузиться и расслабиться.

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