Кому зі знаків зодіаку варто більше відпочивати під час магнітних бур

Магнітні бурі дійсно можуть впливати на самопочуття, концентрацію, сон й емоційний стан. Найчутливіші до них ті, хто схильний до тривожності, має слабку нервову систему або високий рівень емпатії.

Рак, Діва та Риби, вам під час магнітних бур справді потрібно більше відпочивати. І щойно буря вщухне, саме ви першими повернете баланс, пише LifeStyle24.

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Рак

Під час таких бур Раків можуть накривати без причини – ностальгія, тривога або емоційна втома. Астрологи рекомендують віддати перевагу затишку, фізичному комфорту, смачній їжі та теплим обіймам. Це будуть найкращі ліки від усіх негативних емоцій.

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Діва

Діви схильні перепрацьовувати, надто турбуватись про інших й все піддавати аналізу, особливо у дні нестабільної енергії. Магнітна буря для цього знака зодіаку – це мікс головного болю, дратівливості та розсипаних думок. Спробуйте обмежити використання гаджетів, пийте більше води та розвантажте свій графік хоча б на день.

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Риби

Під час магнітних бур Риби можуть страждати від погіршення сну, апатії та надмірної кількості думок. Поради від астрологів: слухайте спокійну музику, обмежте інформаційне поле та вживайте більше води.

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