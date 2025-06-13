Телець, Лев і Стрілець, сьогоднішній день може показати ваші слабкі місця, підкинути дивні "випадковості" або витягнути на поверхню те, що було прихованим, пише LifeStyle24.

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Телець

Інтуїція Тельців загостриться до межі, і їх не покидатиме відчуття, що щось має статись. Внутрішній дискомфорт, емоційні тригери чи несподівані новини – усе це створить максимально стресову ситуацію. Однак астрологи рекомендують не панікувати, адже Тельці знаходяться до істини ближче, ніж здається.

Гороскоп для Тельців

Лев

Цей день може викликати ностальгічний настрій, сумніви або спогади, які досі болять. П'ятниця 13-го нагадає, що ще є над чим подумати. Варто підготуватись до дивних снів або зустрічі з людиною з минулого. Усе це не випадково.

Гороскоп для Левів

Стрілець

Сьогодні Стрільці будуть найбільш чутливими у п'ятницю 13-го. У цей день представники вибиратимуть чужі страхи та настрої. Є ймовірність, що Стрільці відчуватимуть втому без причини, захочуть сховатись від усього світу або раптово виллють свої емоції на інших.

Гороскоп для Стрільців

Рішучість – одна з найважливіших рис характеру. Від когось доля вимагатиме цього вже найближчим часом.