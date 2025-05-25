А чи знали ви, на які 2 знаки зодіаку у червні 2025 чекає важке життєве випробування

Для когось червень буде періодом активного руху, а для інших – перевіркою на міцність. І хоч деякі випробування не завжди можуть бути приємними, однак саме вони стають точками росту.

Терези та Риби, червень – це місяць, коли життя випробовує, щоб показати: ти можеш більше, ніж думаєш, пише LifeStyle24.

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Терези

Для Терезів перший літній місяць може стати емоційною гойдалкою. Те, що здавалось стабільним – похитнеться: можливі труднощі в особистому житті, розриви або внутрішні сумніви, які важко ігнорувати. В якийсь момент виникне відчуття самотності у цій ситуації, однак саме тоді з'явиться можливість для "свіжого ковтка повітря". Якщо відчуєте, що потребуєте підтримки, то зверніться за нею.

Гороскоп для Терезів

Риби

Рибам зірки готують непросту розв'язку у справі, яка давно "висить у повітрі". Це може бути пов'язано з родинним конфліктом, розчаруванням у роботі або фінансовим обмеженням. Астрологи кажуть, що у цій історії найважливіше – не втратити самоконтроль. Бо мораль полягатиме не в самому випробуванні, а в його сприйнятті. У вас є всі ресурси для того, щоб пройти через труднощі, просто зараз треба зробити маленьку паузу й діяти без поспіху.

Гороскоп для Риб

Деякі знаки матимуть любовне випробування. Їх зрадить кохана людина, яка була найдорожчою у житті.