Весы и Рыбы, июнь – это месяц, когда жизнь испытывает, чтобы показать: ты можешь больше, чем думаешь, пишет LifeStyle24.

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Весы

Для Весов первый летний месяц может стать эмоциональными качелями. То, что казалось стабильным – пошатнется: возможны трудности в личной жизни, разрывы или внутренние сомнения, которые трудно игнорировать. В какой-то момент возникнет ощущение одиночества в этой ситуации, однако именно тогда появится возможность для "свежего глотка воздуха". Если почувствуете, что нуждаетесь в поддержке, то обратитесь за ней.

Гороскоп для Весов

Рыбы

Рыбам звезды готовят непростую развязку в деле, которое давно "висит в воздухе". Это может быть связано с семейным конфликтом, разочарованием в работе или финансовым ограничением. Астрологи говорят, что в этой истории самое важное – не потерять самоконтроль. Потому что мораль будет заключаться не в самом испытании, а в его восприятии. У вас есть все ресурсы для того, чтобы пройти через трудности, просто сейчас надо сделать маленькую паузу и действовать без спешки.

Гороскоп для Рыб

Некоторые знаки будут иметь любовное испытание. Их предаст любимый человек, который был самым дорогим в жизни.