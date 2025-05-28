Червень 2025 для цих 3 знаків зодіаку стане місяцем змін

Зірки відкриють "вікно трансформації" для тих, хто готовий вийти з зони комфорту й зустріти нове життя. Для деяких знаків зодіаку червень буде місяцем, коли зміни неминучі – хочете цього чи ні.

Телець, Стрілець і Козоріг, може бути тривожно, але саме так народжується щось нове, пише LifeStyle24.

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Телець

У червні Всесвіт змусить цей знак зодіаку відпустити те, що давно втратило сенс. Це може стосуватись стосунків, стилю життя чи роботи. Не варто сприймати такі зміни як втрату – це простір для чогось важливішого, але поки що недосяжного.

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Стрілець

Стрільці постануть перед вибором, який торкатиметься не лише роботи, а й життєвого напрямку загалом. У червні з'явиться нова мета або відчуття, що треба вийти з ролі "спостерігача" й стати творцем. Астрологи нагадують, що зміни відкривають нові горизонти.

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Козоріг

Козороги вдадуться до зміни кола спілкування, громадських активностей чи цілей на життя. Нові знайомства, переосмислення ідей чи зміна життєвої філософії – усе це знаходиться на відстані витягнутої руки. Астрологи підказують, треба слухати свій внутрішній голос.

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