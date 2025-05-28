Діва, Терези та Водолій, у червні можете зіткнутись з тим, що називають "емоційною зимою посеред літа". Але астрологи кажуть, що вона також потрібна, щоб зупинитись, перепочити й все переосмислити, пише LifeStyle24.

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Діва

Є ймовірність, що у Дів раптово зникнуть сили, щоб підтримувати ідеальний порядок. Робочі завдання назбируються, вдома – безлад, у голові – шум. Саме в такому стані може статись емоційне вигорання. Зірки рекомендують дозволити собі хаос хоча б на кілька днів.

Гороскоп для Дів

Терези

В якийсь момент першого літнього місяця Терези відчують, що світ не розуміє їхніх переживань. Зовні ніби все добре, але всередині – сум, ностальгія та самотність. Старі образи знову нагадають про себе, особливо у стосунках із коханою людиною. Порада: розмова з другом іноді може бути найкращою терапією.

Гороскоп для Терезів

Водолій

Водолії відчують душевне виснаження через постійне ментальне навантаження. Від них чекають рішень, ідей та дій – а всередині порожнеча. Це призведе до стану, коли хочеться вимкнути все і зникнути на день-два. Астрологи переконані, що це нормальний розвиток ситуації. Варто взяти паузу, обмежити інформаційний шум і дозволити собі просто "не робити нічого".

Гороскоп для Водоліїв

У деяких знаків зодіаку є особливий талант – робити щасливими інших. Від цього процесу вони отримують чимало задоволення.