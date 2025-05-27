Телець і Лев, ви обоє здатні зробити інших щасливими – але кожен по-своєму, пише LifeStyle24.

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Телець

Тельці завжди створюють атмосферу затишку та турботи. Вони не з тих, хто грають у любов – вони будують її на довірі й щирій відданості. Бути поруч із цим знаком зодіаку – це знати, що тебе зрозуміють, підтримають, смачно нагодують та обіймуть у той момент, коли найбільше цього потребуватиме душа. Тельці почуваються щасливими, коли можуть забезпечити іншим почуття безпеки та прийняття.

Гороскоп для Тельців

Лев

Левів називають справжнім джерелом сонячного тепла. Вони вміють надихати та захоплювати – і роблять це природно, без зусиль. Якщо Лев любить – він дає все: час, увагу, емоції, подарунки, підтримку. Поруч із цим знаком зодіаку люди починають вірити в себе, і саме ця віра робить їх щасливішими, ніж слова "я тебе люблю".

Гороскоп для Левів

Потреба у спокої може бути справжньою розрадою. Для когось це шанс перезавантажитись, щоб продовжити рухатись по життю.