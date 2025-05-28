Дева, Весы и Водолей, в июне можете столкнуться с тем, что называют "эмоциональной зимой посреди лета". Но астрологи говорят, что она также нужна, чтобы остановиться, отдохнуть и все переосмыслить, пишет LifeStyle24.

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Дева

Есть вероятность, что у Дев внезапно исчезнут силы, чтобы поддерживать идеальный порядок. Рабочие задачи накопляться, дома – беспорядок, в голове – шум. Именно в таком состоянии может произойти эмоциональное выгорание. Звезды рекомендуют позволить себе хаос хотя бы на несколько дней.

Гороскоп для Дев

Весы

В какой-то момент первого летнего месяца Весы почувствуют, что мир не понимает их переживаний. Внешне вроде все хорошо, но внутри – грусть, ностальгия и одиночество. Старые обиды снова напомнят о себе, особенно в отношениях с любимым человеком. Совет: разговор с другом иногда может быть лучшей терапией.

Гороскоп для Весов

Водолей

Водолеи почувствуют душевное истощение из-за постоянной ментальной нагрузки. От них ждут решений, идей и действий – а внутри пустота. Это приведет к состоянию, когда хочется выключить все и исчезнуть на день-два. Астрологи убеждены, что это нормальное развитие ситуации. Стоит взять паузу, ограничить информационный шум и позволить себе просто "не делать ничего".

Гороскоп для Водолеев

У некоторых знаков зодиака есть особый талант – делать счастливыми других. От этого процесса они получают немало удовольствия.