Чому Скорпіонів бояться – і водночас захоплюються ними: відповідь у гороскопі

Скорпіони вважаються одними з найзагадковіших і найсильніших знаків зодіаку. Втім, за цією потужною енергетикою ховається цілий спектр як світлих, так і темних рис, які впливають як на них самих, так і на їхнє оточення.

Скорпіони – це сила, пристрасть і глибина. Вони лідери, які не бояться темряви, але для гармонійного життя мають навчитись довіряти, прощати й трохи відпускати контроль, пише LifeStyle24.

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Найкращі риси Скорпіонів

Сила волі та наполегливість. Якщо Скорпіони щось вирішили, то дійдуть до кінця, навіть якщо весь світ буде проти.

Якщо Скорпіони щось вирішили, то дійдуть до кінця, навіть якщо весь світ буде проти. Лояльність. Попри свою суворість, Скорпіони надзвичайно вірні. Вони можуть мовчати, бути жорстокими – але завжди стоять горою за тих, кого люблять.

Попри свою суворість, Скорпіони надзвичайно вірні. Вони можуть мовчати, бути жорстокими – але завжди стоять горою за тих, кого люблять. Інтуїтивність . Вони відчувають фальш і щиро довіряють своїм відчуттям. Часто знають про людину більше, ніж вона сама.

. Вони відчувають фальш і щиро довіряють своїм відчуттям. Часто знають про людину більше, ніж вона сама. Пристрасність. Якщо Скорпіон щось любить – віддається цьому повністю.

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Найгірші риси Скорпіонів

Мстивість. Скорпіони не забувають образ. І якщо їх зрадили – прощення навряд чи буде.

Скорпіони не забувають образ. І якщо їх зрадили – прощення навряд чи буде. Контроль і ревнощі. Вони хочуть знати все, все розуміти й тримати ситуацію під контролем. У стосунках це часто виливається у ревнощі та потребу в домінуванні.

Вони хочуть знати все, все розуміти й тримати ситуацію під контролем. У стосунках це часто виливається у ревнощі та потребу в домінуванні. Замкненість. Скорпіони не розкриваються повністю нікому. Їхня емоційна закритість часто заважає їм у спілкуванні.

Скорпіони не розкриваються повністю нікому. Їхня емоційна закритість часто заважає їм у спілкуванні. Максималізм. Або все, або нічого. Для Скорпіонів немає напівтонів. Це може бути виснажливо як для них, так і для інших.

Для когось липень стане часом подарунків. Реалізовані дитячі мрії – це одне з найзаповітніших бажань кожного.