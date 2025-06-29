Близнюки, Лев і Водолій, подарунок – це не завжди просто річ. Іноді – це знак, що бажання почули, пише LifeStyle24.

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Близнюки

У липні Близнюки отримають щось, що торкнеться серця: це може бути сімейна реліквія або подарунок, пов'язаний з дитячою мрією. Сюрприз буде не лише приємним, а й глибоко символічним.

Гороскоп для Близнюків

Лев

Леви вміють мріяти по-королівськи – і цього разу отримають саме те, про що давно думали. Це може бути як коштовна річ, на яку довго не наважувались, так і символічний жест від близької людини. Липень подарує цьому знаку зодіаку підтвердження їхньої особливої ролі у житті інших – і це надихне на нові звершення.

Гороскоп для Левів

Водолій

Для Водоліїв подарунок може бути не в коробці з яскравим бантом, а у вигляді неочікуваної події – наприклад, зустріч з важливою людиною, пропозиції, на яку чекали, або реалізації давньої мрії. І все ж, навіть цілком матеріальні приємності не обійдуть їх стороною. У липні хтось із близьких зуміє здивувати Водолія саме тим, що йому так хотілось.

Гороскоп для Водоліїв

Діви живуть з тим, що борються з внутрішніми розбіжностями: позитивні та негативні риси характеру ніяк не можуть знайти золоту середину.