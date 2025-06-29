Терези вміють створювати красу, дарувати відчуття спокою й ніколи не стануть агресорами. Але їм важливо навчитись довіряти собі, бути рішучими та не боятись незручних розмов, пише LifeStyle24.

До слова Скорпіони можуть поекспериментувати: гороскоп на 29 червня

Найкращі риси Терезів

Дипломатичність. Терези майстерно знаходять спільну мову з різними людьми. Вони вміють залагоджувати суперечки й створювати атмосферу злагоди.

Терези майстерно знаходять спільну мову з різними людьми. Вони вміють залагоджувати суперечки й створювати атмосферу злагоди. Почуття естетики. Вони мають тонкий смак – як у мистецтві, так і в житті.

Вони мають тонкий смак – як у мистецтві, так і в житті. Чарівність і доброзичливість. Терези приємні у спілкуванні, вони уважні до інших й рідко нав'язують свою думку.

Терези приємні у спілкуванні, вони уважні до інших й рідко нав'язують свою думку. Справедливість. Вони завжди прагнуть знайти чесне рішення й готові почути кожну думку.

Гороскоп для Терезів

Найгірші риси Терезів

Вагання і нерішучість. Прийняття рішень – справжній виклик для Терезів. Вони довго зважують всі "за" та "проти", і часто втрачають можливості через затягування.

Прийняття рішень – справжній виклик для Терезів. Вони довго зважують всі "за" та "проти", і часто втрачають можливості через затягування. Залежність від чужої думки. Терези часто шукають схвалення ззовні, що може робити їх уразливими до маніпуляцій.

Терези часто шукають схвалення ззовні, що може робити їх уразливими до маніпуляцій. Уникання конфліктів за будь-яку ціну. Це добре працює у дипломатії, але погано в особистих стосунках – бо проблеми замовчуються, замість того, щоб вирішуватись.

Це добре працює у дипломатії, але погано в особистих стосунках – бо проблеми замовчуються, замість того, щоб вирішуватись. Схильність до ліні. У моменти дисбалансу Терези можуть впадати в апатію та зволікати навіть із найпростішими завданнями.

Для кожного знака зодіаку липень буде різним. До прикладу, комусь рекомендовано усамітнитись на цей період часу.