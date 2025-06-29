Яким би не був прогноз від астрологів, в усіх передбаченнях намагайтесь шукати позитив, пише LifeStyle24.
Зверніть увагу Деяким знакам зодіаку у липні 2025 варто провести час наодинці: астрологи пояснили чому
Гороскоп на 29 червня для всіх знаків зодіаку
Овен (21 березня – 20 квітня)
Гороскоп на 29 червня для Овнів
У романтичній сфері не треба ухвалювати поспішних рішень. Спершу подумайте про наслідки, які можуть виникнути.
Телець (21 квітня – 20 травня)
Гороскоп на 29 червня для Тельців
Самотні Тельці мають шанс зустріти потенційного партнера. Якщо зірки складуться, то такі стосунки переростуть у довготривалий союз.
Близнюки (21 травня – 21 червня)
Гороскоп на 29 червня для Близнюків
Сьогодні Близнюки відчують приплив сил та енергії. Будь-яка справа буде вам під силу.
Рак (22 червня – 22 липня)
Гороскоп на 29 червня для Раків
Раки стануть заручниками перепадів настрою. Під гарячу руку можуть попасти родичі та друзі.
Лев (23 липня – 22 серпня)
Гороскоп на 29 червня для Левів
Мабуть, Левам слід розпочати цей день із відмови від шкідливих звичок. Це буде перший крок до здорового способу життя.
Діва (23 серпня – 22 вересня)
Гороскоп на 29 червня для Дів
У Дів буде дуже активний день. Від самого ранку доведеться бігати у справах, а ввечері віддайте перевагу перегляду цікавого фільму.
Терези (24 вересня – 23 жовтня)
Гороскоп на 29 червня для Терезів
Якщо у якійсь справі не бачите бажаного результату, то не варто опускати руки. Все буде з часом, головне – вірити та продовжувати працювати.
Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)
Гороскоп на 29 червня для Скорпіонів
Сьогодні сприятливий день для деяких нововведень і експериментів. Астрологи рекомендують зробити щось, що проявить справжні обличчя ваших друзів.
Стрілець (23 листопада – 21 грудня)
Гороскоп на 29 червня для Стрільців
Будь-які дрібниці сьогодні матимуть вплив на ваше життя. Спробуйте не розчарувати інших.
Козоріг (22 грудня – 20 січня)
Гороскоп на 29 червня для Козорогів
Сьогодні інтуїція допомагатиме правильно розставити пріоритети. На першому місці має бути примирення з тим, з ким перебуваєте у конфлікті.
Водолій (21 січня – 20 лютого)
Гороскоп на 29 червня для Водоліїв
Не всі речі залежать від нас, тому просто розслабтесь. Не слухайте малознайомих людей, а віддайте перевагу внутрішньому голосу.
Риби (21 лютого – 20 березня)
Гороскоп на 29 червня для Риб
Вихідний день можна присвятити зустрічам з друзями та родичами. Можливо, підготуйте для кожного маленькі символічні подарунки, як згадку про один із літніх днів.
У липні двом знакам зодіаку випаде шанс зустріти справжнє кохання. Життя замайорить новими барвами.