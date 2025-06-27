Овен і Терези, дозвольте собі бути відкритими, навіть якщо серце колись було розбите. Липень несе шанс на новий початок і глибокі емоції, пише LifeStyle24.

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Овен

Овни нарешті отримають кохання, про яке мріяли. У липні для них зірки складуть сприятливу карту почуттів: теплі слова, ніжні жести, духовна близькість. Ймовірна зустріч із людиною, яка буквально відчує їхню душу. Для Овнів це буде наче зустріч двох половинок.

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Терези

Цьогорічний липень подарує Терезам глибокі почуття там, де вони не очікували. Нова зустріч може статись під час подорожі або на мистецькому заході – і все почнеться з легкого флірту, який швидко переросте у щось більше. Цей знак зодіаку розквітне від уваги, а головне – нарешті відчує взаємність, якої так бракувало.

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