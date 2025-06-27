Овен и Весы, позвольте себе быть открытыми, даже если сердце когда-то было разбито. Июль несет шанс на новое начало и глубокие эмоции, пишет LifeStyle24.

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Овен

Овны наконец получат любовь, о которой мечтали. В июле для них звезды составят благоприятную карту чувств: теплые слова, нежные жесты, духовная близость. Вероятна встреча с человеком, который буквально почувствует их душу. Для Овнов это будет как встреча двух половинок.

Гороскоп для Овнов

Весы

Нынешний июль подарит Весам глубокие чувства там, где они не ожидали. Новая встреча может произойти во время путешествия или на художественном мероприятии – и все начнется с легкого флирта, который быстро перерастет в нечто большее. Этот знак зодиака расцветет от внимания, а главное – наконец почувствует взаимность, которой так не хватало.

Гороскоп для Весов

Последние дни июня кому-то принесут хорошие новости. Звезды выбрали трех счастливчиков.