Каким бы ни был прогноз от астрологов, во всех предсказаниях старайтесь искать позитив, пишет LifeStyle24.

Обратите внимание Некоторым знакам зодиака в июле 2025 стоит провести время наедине: астрологи объяснили почему

Гороскоп на 29 июня для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 29 июня для Овнов

В романтической сфере не надо принимать поспешных решений. Сначала подумайте о последствиях, которые могут возникнуть.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на 29 июня для Тельцов

Одинокие Тельцы имеют шанс встретить потенциального партнера. Если звезды сложатся, то такие отношения перерастут в долговременный союз.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп на 29 июня для Близнецов

Сегодня Близнецы почувствуют прилив сил и энергии. Любое дело будет вам под силу.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 29 июня для Раков

Раки станут заложниками перепадов настроения. Под горячую руку могут попасть родственники и друзья.

Лев (23 июля – 22 августа)

Гороскоп на 29 июня для Львов

Пожалуй, Львам следует начать этот день с отказа от вредных привычек. Это будет первый шаг к здоровому образу жизни.

Дева (23 августа – 22 сентября)

Гороскоп на 29 июня для Дев

У Дев будет очень активный день. С самого утра придется бегать по делам, а вечером отдайте предпочтение просмотру интересного фильма.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 29 июня для Весов

Если в каком-то деле не видите желаемого результата, то не стоит опускать руки. Все будет со временем, главное – верить и продолжать работать.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на 29 июня для Скорпионов

Сегодня благоприятный день для некоторых нововведений и экспериментов. Астрологи рекомендуют сделать что-то, что проявит истинные лица ваших друзей.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на 29 июня для Стрельцов

Любые мелочи сегодня будут иметь влияние на вашу жизнь. Попробуйте не разочаровать других.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на 29 июня для Козерогов

Сегодня интуиция будет помогать правильно расставить приоритеты. На первом месте должно быть примирение с тем, с кем находитесь в конфликте.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп на 29 июня для Водолеев

Не все вещи зависят от нас, поэтому просто расслабьтесь. Не слушайте малознакомых людей, а отдайте предпочтение внутреннему голосу.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 29 июня для Рыб

Выходной день можно посвятить встречам с друзьями и родственниками. Возможно, подготовьте для каждого маленькие символические подарки, как память об одном из летних дней.

В июле двум знакам зодиака выпадет шанс встретить настоящую любовь. Жизнь запестреет новыми красками.