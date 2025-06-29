Каким бы ни был прогноз от астрологов, во всех предсказаниях старайтесь искать позитив, пишет LifeStyle24.

Обратите внимание Некоторым знакам зодиака в июле 2025 стоит провести время наедине: астрологи объяснили почему

Гороскоп на 29 июня для всех знаков зодиака

Гороскоп на 29 июня для Овнов

В романтической сфере не надо принимать поспешных решений. Сначала подумайте о последствиях, которые могут возникнуть.

Гороскоп на 29 июня для Тельцов

Гороскоп на 29 июня для Тельцов

Одинокие Тельцы имеют шанс встретить потенциального партнера. Если звезды сложатся, то такие отношения перерастут в долговременный союз.

Гороскоп на 29 июня для Близнецов

Гороскоп на 29 июня для Близнецов

Сегодня Близнецы почувствуют прилив сил и энергии. Любое дело будет вам под силу.

Гороскоп на 29 июня для Раков

Гороскоп на 29 июня для Раков

Раки станут заложниками перепадов настроения. Под горячую руку могут попасть родственники и друзья.

Гороскоп на 29 июня для Львов

Гороскоп на 29 июня для Львов

Пожалуй, Львам следует начать этот день с отказа от вредных привычек. Это будет первый шаг к здоровому образу жизни.

Гороскоп на 29 июня для Дев

Гороскоп на 29 июня для Дев

У Дев будет очень активный день. С самого утра придется бегать по делам, а вечером отдайте предпочтение просмотру интересного фильма.

Гороскоп на 29 июня для Весов

Гороскоп на 29 июня для Весов

Если в каком-то деле не видите желаемого результата, то не стоит опускать руки. Все будет со временем, главное – верить и продолжать работать.

Гороскоп на 29 июня для Скорпионов

Гороскоп на 29 июня для Скорпионов

Сегодня благоприятный день для некоторых нововведений и экспериментов. Астрологи рекомендуют сделать что-то, что проявит истинные лица ваших друзей.

Гороскоп на 29 июня для Стрельцов

Гороскоп на 29 июня для Стрельцов

Любые мелочи сегодня будут иметь влияние на вашу жизнь. Попробуйте не разочаровать других.

Гороскоп на 29 июня для Козерогов

Гороскоп на 29 июня для Козерогов

Сегодня интуиция будет помогать правильно расставить приоритеты. На первом месте должно быть примирение с тем, с кем находитесь в конфликте.

Гороскоп на 29 июня для Водолеев

Гороскоп на 29 июня для Водолеев

Не все вещи зависят от нас, поэтому просто расслабьтесь. Не слушайте малознакомых людей, а отдайте предпочтение внутреннему голосу.

Гороскоп на 29 июня для Рыб

Гороскоп на 29 июня для Рыб

Выходной день можно посвятить встречам с друзьями и родственниками. Возможно, подготовьте для каждого маленькие символические подарки, как память об одном из летних дней.

В июле двум знакам зодиака выпадет шанс встретить настоящую любовь. Жизнь запестреет новыми красками.