Астрологи назвали 3 знаки зодіаку, які вперто не хочуть дорослішати

Деякі знаки зодіаку не люблять суворих правил, нудної відповідальності та фраз на кшталт "треба подорослішати". Для декого це ще й спосіб втечі від реальності.

Овен, Близнюки та Риби, мати у душі "дитинство" – це добре, а іноді ще й дуже корисно. Однак доросле життя вимагає іншого характеру та ставлення до подій, пише LifeStyle24.

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Овен

Овни не визнають компромісів, не люблять обмежень й вважають, що під час дорослішання можна втратити себе. Їхня енергія невичерпна, як у дитини, що постійно хоче чогось нового. "Хочу" звучить голосніше за "я мушу" – і виливається як у перевагу, так і проблему.

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Близнюки

У Близнюків зберігається юнацька цікавість до всього: людей, новин, жартів й ідей. Їм швидко стає нудно у "дорослій" ролі, де потрібні стабільність, тиша та відповідальність.

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Риби

Риби можуть створити реальність у своїй уяві й жити в ній. А коли життя вимагає серйозності, вони просто "зникають". Цей знак зодіаку не хоче дорослішати не тому, що не вміє, а тому, що йому боляче бачити, як вмирає світ ілюзій та рожевих окулярів.

Гороскоп для Риб

Час від часу так буває, що нападає втома від роботи. Але зараз деякі знаки зодіаку вже знаходяться на межі.