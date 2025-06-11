Рак, Діва та Козоріг, зараз ви знаходитесь на межі перевтоми. Варто вчасно зупинитись й подбати про себе, пише LifeStyle24.

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Рак

Цей знак зодіаку часто прив'язується до своєї справи, але коли накопичується втома, він втрачає контакт із собою. Раки працюють, але не відчувають задоволення. Астрологи кажуть, що потрібна емоційна перерва.

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Діва

Через те, що Діви виконують все ідеально, втома накриває їх швидше за інших. Уже зараз представники відчувають внутрішнє вигорання, знецінення та втрату мотивації. Астрологи кажуть, що хоч іноді треба дозволити собі виконати щось на 80%.

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Козоріг

Козороги звикли бути "опорою", але останнім часом тягнуть усе на собі: дедлайни, планування, підтримку інших. Втома проявляється у вигляді емоційності сухості та відчуття нерозуміння, для чого це все робиться. Зірки підказують, що цьому знаку зодіаку потрібен не відпочинок, а зміна ритму.

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