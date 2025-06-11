Рак, Дева и Козерог, сейчас вы находитесь на грани переутомления. Стоит вовремя остановиться и позаботиться о себе, пишет LifeStyle24.

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Рак

Этот знак зодиака часто привязывается к своему делу, но когда накапливается усталость, он теряет контакт с собой. Раки работают, но не испытывают удовольствия. Астрологи говорят, что нужен эмоциональный перерыв.

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Дева

Из-за того, что Девы выполняют все идеально, усталость накрывает их быстрее других. Уже сейчас представители чувствуют внутреннее выгорание, обесценивание и потерю мотивации. Астрологи говорят, что хоть иногда надо позволить себе выполнить что-то на 80%.

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Козерог

Козероги привыкли быть "опорой", но в последнее время тянут все на себе: дедлайны, планирование, поддержку других. Усталость проявляется в виде эмоциональности сухости и ощущения непонимания, для чего это все делается. Звезды подсказывают, что этому знаку зодиака нужен не отдых, а смена ритма.

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