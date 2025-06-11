Телец и Рыбы, совсем скоро поймете, что сказки случаются, просто на все должно быть свое время, пишет LifeStyle24.

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Телец

Первый летний месяц обещает осуществление давней цели – особенно в финансах, собственном деле или вопросах дома и семьи. Все, что долго не складывалось, в один момент выровняется. Самое важное – не отказаться от мечты в последний момент, осталось еще немного.

Гороскоп для Тельцов

Рыбы

Для этого знака зодиака июнь станет временем внутреннего исцеления и большой радости. То, о чем мечтали, на что надеялись и что записывали на страницах личного дневника – наконец начнет воплощаться в жизнь. Астрологи рекомендуют не игнорировать мелочей, ведь в них скрывается большая победа.

Гороскоп для Рыб

Наши возможности порой могут не совпадать с реальностью. Однако это лето несколько изменит вектор.