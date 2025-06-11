Овен, Рак і Скорпіон, іноді гірка правда – це початок справжньої свободи, пише LifeStyle24.

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Овен

Дуже часто Овни віддають перевагу стабільності та відповідальності. Однак цей період може показати, що хтось скористався їхнім терпінням або мовчанням. Це буде неприємно, але вкрай необхідно – щоб більше не триматись за те, що давно тріщить по швах.

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Рак

Раки звикли жити серцем, але емоційна прив'язаність часто заважає побачити речі такими, як вони є насправді. У Полуничну повню цей знак зодіаку дізнається про щось таке, що переверне уявлення про близьку людину або власну роль у стосунках. Астрологи кажуть, що буде неприємно, але це краще, ніж жити в ілюзії.

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Скорпіон

Скорпіони вміють на ранніх етапах розпізнавати брехню, але цього разу все сталось навпаки. Астрологи кажуть, що цей знак зодіаку отримає неприємну інформацію про людину, якій довіряв найбільше. Варто пам'ятати, що правда – не ворог, а початок внутрішньої трансформації.

Гороскоп для Скорпіонів

Деякі знаки зодіаку можуть робити будь-що, лиш би не виконувати монотонну роботу. Астрологи пояснили з чим це пов'язано.