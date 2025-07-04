2 знаки зодіаку, які вже в липні зіткнуться з гіркою правдою

Липень 2025 готує несподівані повороти для багатьох, але для деяких знаків зодіаку цей місяць стане особливо емоційним. Гірка правда завдасть болю, однак допоможе відкрити очі на важливі речі у житті.

Терези та Козоріг, прийнявши реальність, якою б вона не була, у вас буде можливість рухатись далі – сильнішими, мудрішими й готовими до нових звершень, пише LifeStyle24.

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Терези

Терези упродовж тривалого часу намагаються зберігати баланс, закриваючи очі на очевидне. Однак у липні обставини складуться так, що їм доведеться подивитись правді у вічі. Це може бути пов'язано з фінансами, кар'єрою або романтичними стосунками. Усвідомлення буде болісним, але дуже корисним.

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Козоріг

Козороги часто намагаються бачити тільки хороше в людях. Однак цього місяця на них чекає прозріння – хтось із близького оточення проявить себе зовсім не так, як вони очікували. Це може бути пов'язано з розчаруванням у другові, партнері чи навіть у власних ілюзіях. Гірка правда змусить переглянути свої стосунки й більше цінувати щирість.

Гороскоп для Козорогів

Трьом знакам зодіаку вкрай необхідна робота у період магнітних бур. Вони використають цей час на свою користь.