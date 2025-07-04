Все у ваших руках, щоб зробити ще один літній день насиченим і цікавим, пише LifeStyle24.
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Гороскоп на 4 липня для всіх знаків зодіаку
Овен (21 березня – 20 квітня)
Гороскоп на 4 липня для Овнів
Не варто хвилюватись, якщо втратите незначну суму грошей. Згодом усе до вас повернеться у подвійному еквіваленті.
Телець (21 квітня – 20 травня)
Гороскоп на 4 липня для Тельців
Тельці серйозно хвилюватимуться за свого партнера. Усе через те, що ця людина заважає особистісному зростанню та розвитку.
Близнюки (21 травня – 21 червня)
Гороскоп на 4 липня для Близнюків
Настав час виконувати свої обіцянки. Від інших справ краще відмовитись, адже не отримаєте бажаного результату.
Рак (22 червня – 22 липня)
Гороскоп на 4 липня для Раків
Приємна звістка матиме позитивний вплив на життя Раків. Астрологи рекомендують проявити більше ініціативності.
Лев (23 липня – 22 серпня)
Гороскоп на 4 липня для Левів
Зробіть щось незвичне, щоб вирватись з сірої рутини. Від експериментів відмовлятись не варто, адже у них може ховатись шлях до успіху.
Діва (23 серпня – 22 вересня)
Гороскоп на 4 липня для Дів
Дівам рекомендовано йти на поступки. Користуйтесь розумом, а не емоціями. Тільки там можна отримати відповідний результат.
Терези (24 вересня – 23 жовтня)
Гороскоп на 4 липня для Терезів
Не піддавайтесь чужому впливу, а відстоюйте власну думку. До сварок вдаватись не варто, однак і поступатись теж не варіант.
Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)
Гороскоп на 4 липня для Скорпіонів
Присвятіть вечір дзвінкам найближчим людям. Вони сумують за вашим голосом і точно мають поділитись останніми новинами з життя.
Стрілець (23 листопада – 21 грудня)
Гороскоп на 4 липня для Стрільців
Близькі люди здивують Стрільців. Астрологи рекомендують насолоджуватись моментом, адже такі історії не є частими.
Козоріг (22 грудня – 20 січня)
Гороскоп на 4 липня для Козорогів
Пам'ятайте, що у вас є право не відповідати на чиїсь телефонні дзвінки чи повідомлення. Зробіть це тоді, коли матимете достатньо ресурсу та бажання.
Водолій (21 січня – 20 лютого)
Гороскоп на 4 липня для Водоліїв
Водолії нарешті отримають пропозицію на яку так довго чекали. Хапайтесь за будь-які можливості, адже невідомо, коли ще так пощастить у майбутньому.
Риби (21 лютого – 20 березня)
Гороскоп на 4 липня для Риб
Не сумнівайтесь у своїх силах, а впевнено йдіть до мети. Сьогодні до ваших слів прислухатимуться колеги та родичі.
Для декого спорт – це як покарання. Ці знаки зодіаку віддадуть перевагу будь-якому іншому заняттю, яке не пов'язане з фізичною активністю.