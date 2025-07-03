Телець, Рак і Риби, астрологи кажуть, якщо поєднати фізичну активність з естетикою, спокоєм або задоволенням, то навіть ви зможете знайти свою форму руху, пише LifeStyle24.

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Телець

Комфорт, затишок і задоволення – це те, що Тельці цінують понад усе. Ідея попотіти на тренуванні здається їм не привабливою, особливо якщо можна провести вечір з улюбленими смаколиками на дивані. Цей знак зодіаку любить стабільність і ненавидить змушувати себе до фізичних навантажень, якщо в цьому немає термінової потреби. Однак астрологи рекомендують пошукати себе у заняттях йогою або легких прогулянках.

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Рак

Для Раків важливішим за фізичну форму є душевний спокій. Вони швидше займуться творчістю чи читатимуть книгу, ніж підуть у спортзал. Цьому знаку зодіаку важливо, щоб активність приносила задоволення, а не була зобов'язанням – наприклад, танці вдома або плавання в басейні, але не кросфіт.

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Риби

Риби не люблять шумних і активних середовищ, де треба докладати зусиль чи конкурувати. Вони можуть зробити спробу щодо занять спортом, але швидко втрачають інтерес, якщо не відчувають глибокого стимулу. Їхня стихія – піші прогулянки, медитативні практики або аквааеробіка.

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