Це важливо: 2 знаки зодіаку, яким в липні варто остерігатися ворогів

Для когось цей місяць може стати перевіркою на міцність, адже поруч з'являться недоброзичливці, заздрісники або люди, які діють нещиро. Астрологи рекомендують бути більш обачними, особливо у робочому та особистому оточенні.

Близнюки та Скорпіон, не піддавайтесь емоціям, обирайте мовчання замість конфлікту і пам'ятайте, що справжні союзники не грають у подвійні ігри, пише LifeStyle24.

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Близнюки

У липні Близнюки можуть опинитись у ситуації, де довіра буде використана проти них. Хтось із найближчого кола може виявити заздрість або влаштувати пасивну конкуренцію. Важливо не ділитись усіма планами й не демонструвати слабкості. Також зірки прогнозують дрібні інтриги у робочому колективі – краще зберігайте дистанцію й не ведіться на провокації.

Гороскоп для Близнюків

Скорпіон

Для Скорпіонів липень – це період, коли доведеться виявити свою звичну проникливість. У тіні може ховатись людина, яка має приховані мотиви або хоче скористатись поточним становищем. Астрологи не виключають спроб маніпуляцій, пліток або відвертих конфліктів. Але, якщо бути зібраним і не відкривати всі карти – Скорпіони вийдуть з цієї історії переможцями.

Гороскоп для Скорпіонів

Серпень буде щасливим. Однак деяким знакам вдасться спіймати удачу за хвіст, що є великою рідкістю.